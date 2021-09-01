***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ORCAY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarOrçay Ortaköy Çay Sanayi 02/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 20.465.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiORCAY ORTAKOY CAY SANAYI XUTUM 02/09/2021ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI XTUMY 02/09/2021ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI XBANA 02/09/2021ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI XHARZ 02/09/2021ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI XUSIN 02/09/2021ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI XGIDA 02/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961215BIST