***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 12:59
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964071
BIST
15:481.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
15:488,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0647
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5152
En Düşük
8,4182
15:489,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0365
En Düşük
9,9414
15:48482,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,03
|Açılış
|: 482,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
481,06
BIST En Aktif Hisseler15:46
|GARFA
|9,35
|6.298.766
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.304.466
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|227.976.102
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,47
|23.807.619
|% 9,78
|
|ISKPL
|8,01
|129.148.131
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.559.928
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|53.190.622
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,53
|1.174.805.285
|% 1,06
|
|THYAO
|12,34
|569.089.404
|% 0,65
|
|KOZAL
|96,30
|374.830.565
|% -2,48
|
|TUPRS
|108,80
|371.535.258
|% -0,37
|
|BIOEN
|35,60
|362.590.477
|% 1,48
|
|GARAN
|9,53
|1.174.805.285
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,47
|273.112.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|100.508.903
|% 0,55
|
|ODAS
|1,43
|78.860.412
|% -0,69
|
|THYAO
|12,34
|569.089.404
|% 0,65
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4874
|8,4909
|% 0,76
|
|Euro
|9,9917
|9,9979
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,7094
|11,7681
|% 0,68
|
|Frank
|9,1431
|9,1981
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2605
|2,2718
|% 0,90
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-30,16
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.243
|-32,00
|
|Tam
|3.179
|3.259
|-32,74
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|-15,84
|
|Çeyrek
|771
|788
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,51
|