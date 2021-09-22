***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 14:12
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964837
BIST
14:331.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.387
14:338,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6587
En Düşük
8,6023
14:3310,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0449
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
14:33493,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 493,08
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler14:33
|YEOTK
|60,50
|18.717.732
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|948.925
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|12.772.322
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,58
|16.189.418
|% 8,42
|
|KSTUR
|183,00
|129.742
|% 8,28
|
|AVGYO
|2,23
|58.035.810
|% -9,72
|
|NUGYO
|10,96
|78.773.706
|% -7,98
|
|KTSKR
|60,00
|41.220.537
|% -6,61
|
|BJKAS
|6,36
|135.767.870
|% -6,06
|
|UMPAS
|1,15
|61.970
|% -4,96
|
|THYAO
|13,10
|747.627.662
|% 0,38
|
|GARAN
|9,24
|536.907.696
|% 0,65
|
|EREGL
|16,34
|478.474.658
|% 1,74
|
|KRDMD
|6,37
|389.198.810
|% 0,95
|
|TEZOL
|17,12
|375.874.194
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,40
|215.194.737
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,37
|389.198.810
|% 0,95
|
|PETKM
|6,22
|363.696.678
|% 1,47
|
|GARAN
|9,24
|536.907.696
|% 0,65
|
|THYAO
|13,10
|747.627.662
|% 0,38
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6541
|8,6582
|% 0,36
|
|Euro
|10,1557
|10,1621
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7607
|11,8197
|% 0,09
|
|Frank
|9,3369
|9,3931
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2985
|2,3100
|% 0,22
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,17
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.316
|1,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|0,94
|