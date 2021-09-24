***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 15:03
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965142
BIST
15:041.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -21,95
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.379
15:048,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
15:0410,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0646
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:04498,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,33
|Açılış
|: 498,03
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:04
|YEOTK
|73,20
|161.679.782
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.322.259
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.657.164
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.345.724
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|KTSKR
|54,45
|12.202.147
|% -8,64
|
|AGYO
|3,00
|30.825.285
|% -8,54
|
|DESPC
|9,85
|15.809.412
|% -7,51
|
|OSMEN
|23,82
|617.915
|% -7,39
|
|GARAN
|8,85
|1.417.500.657
|% -3,59
|
|KIMMR
|3,99
|769.062.896
|% -5,67
|
|THYAO
|13,46
|669.586.185
|% 0,98
|
|SISE
|8,18
|439.773.623
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,13
|394.657.899
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,99
|769.062.896
|% -5,67
|
|YKBNK
|2,32
|389.381.013
|% -2,93
|
|GARAN
|8,85
|1.417.500.657
|% -3,59
|
|EKGYO
|1,79
|220.204.385
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|394.657.899
|% -3,21
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8432
|8,8475
|% 0,98
|
|Euro
|10,3688
|10,3734
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,0657
|12,1262
|% 0,67
|
|Frank
|9,5376
|9,5950
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3527
|2,3645
|% 1,02
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|5,93
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,12
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|46,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|41,08
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|19,87
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,07
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|-0,09
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:16SANFM
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 292, 118 adet işlem
-
15:14SOKM
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 657, 147 adet işlem
-
15:13AKYHO
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 291, 216 adet işlem
-
15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 74 kaybederek (% -1.52 ) 1, 476
-
15:12XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 8, 696.00 milyon TL de