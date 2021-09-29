***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 10:05
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965648
BIST
12:471.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
12:478,8566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
12:4710,3394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0382
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
12:47495,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 495,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MANAS
|17,29
|20.214.329
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.181.584
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.794.358
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|RALYH
|6,66
|204.233.880
|% 7,42
|
|KTSKR
|41,04
|110.268.236
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|478.876
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.921.693
|% -9,65
|
|GEDIK
|7,51
|41.195.227
|% -7,05
|
|DOGUB
|5,00
|8.101.666
|% -6,37
|
|THYAO
|13,85
|564.086.595
|% 0,51
|
|GARAN
|8,97
|506.104.344
|% 1,47
|
|KOZAL
|96,90
|300.041.995
|% 2,70
|
|TUPRS
|112,20
|253.241.894
|% -0,62
|
|ORCAY
|18,29
|242.126.180
|% -3,99
|
|GARAN
|8,97
|506.104.344
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,36
|125.047.704
|% 0,85
|
|THYAO
|13,85
|564.086.595
|% 0,51
|
|PEKGY
|0,97
|33.131.127
|% 1,04
|
|RALYH
|6,66
|204.233.880
|% 7,42
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8528
|8,8566
|% -0,15
|
|Euro
|10,3297
|10,3394
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9338
|11,9937
|% -0,27
|
|Frank
|9,4902
|9,5474
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3524
|2,3642
|% -0,17
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,72
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|6,00
|
|Tam
|3.266
|3.349
|9,71
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|4,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,47
|