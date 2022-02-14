***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:05
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001450
BIST
17:222.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -33,10
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:2213,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0993
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6063
En Düşük
13,4772
17:2215,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0539
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4010
En Düşük
15,3137
17:22811,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,54
|Açılış
|: 811,66
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DERIM
|4,45
|4.866.550
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.804.249
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.741.558
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.352.400
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|101,20
|35.744.125
|% -9,56
|
|AVOD
|3,69
|23.206.370
|% -7,98
|
|DESA
|10,24
|19.158.929
|% -7,25
|
|THYAO
|29,00
|5.613.138.392
|% -2,09
|
|ASELS
|21,92
|2.012.011.789
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,11
|1.963.195.814
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,71
|1.693.949.408
|% -2,34
|
|EREGL
|28,28
|1.544.544.169
|% -2,75
|
|YKBNK
|4,11
|1.963.195.814
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,28
|588.119.876
|% -1,72
|
|THYAO
|29,00
|5.613.138.392
|% -2,09
|
|KRDMD
|11,71
|1.693.949.408
|% -2,34
|
|MOBTL
|2,01
|203.650.709
|% 4,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,6089
|% 0,78
|
|Euro
|15,3779
|15,3909
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,3094
|18,4012
|% 0,36
|
|Frank
|14,6094
|14,6974
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6062
|3,6243
|% 0,50
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,07
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,50
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-0,64
|