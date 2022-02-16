***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 12:06
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002049
BIST
10:562.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,66
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:5613,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0165
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:5615,5227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0416
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5248
En Düşük
15,4100
10:56821,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,60
|Açılış
|: 821,09
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:55
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|4.745.597
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,70
|4.832.486
|% 9,85
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ACSEL
|28,52
|20.350.786
|% 8,69
|
|PKENT
|640,80
|700.394
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|ORCAY
|25,54
|16.160.946
|% -5,96
|
|THYAO
|30,00
|787.576.191
|% 1,35
|
|TUPRS
|193,20
|399.422.593
|% -1,23
|
|TAVHL
|40,62
|238.662.137
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,08
|204.340.912
|% 1,75
|
|FROTO
|270,40
|198.682.618
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,08
|204.340.912
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,36
|66.643.314
|% 0,00
|
|THYAO
|30,00
|787.576.191
|% 1,35
|
|ISGYO
|5,45
|126.871.177
|% 1,30
|
|CEMAS
|1,18
|24.630.990
|% 1,72
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6077
|13,6128
|% 0,12
|
|Euro
|15,5064
|15,5212
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4515
|18,5441
|% 0,13
|
|Frank
|14,7082
|14,7968
|% 0,09
|
|Riyal
|3,6177
|3,6359
|% 0,15
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|4,15
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|