***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 13:52
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031431
BIST
15:512.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -15,09
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5115,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0929
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5116,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0188
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:51945,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,85
|Açılış
|: 945,37
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:49
|IMASM
|46,90
|19.841.958
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.190.761
|% 9,85
|
|SMART
|5,93
|20.530.990
|% 8,81
|
|GRNYO
|2,45
|4.812.714
|% 8,41
|
|SMRTG
|21,46
|120.699.483
|% -7,18
|
|SANKO
|10,93
|15.129.879
|% -6,82
|
|MANAS
|23,42
|14.957.110
|% -6,62
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,00
|5.991.273
|% -6,43
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|ASELS
|23,12
|2.311.411.668
|% 3,96
|
|THYAO
|42,74
|1.898.708.987
|% 0,80
|
|SISE
|19,46
|1.361.007.043
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,38
|1.212.632.568
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|543.260.226
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.884.467
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.251.542.555
|% -0,25
|
|GARAN
|15,80
|2.494.299.916
|% 0,96
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9312
|15,9397
|% 0,62
|
|Euro
|16,8313
|16,8525
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,8317
|19,9311
|% 0,44
|
|Frank
|16,3198
|16,4181
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2366
|4,2579
|% 0,39
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,85
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.226
|6.384
|-18,14
|
|Yarım
|3.009
|3.088
|-8,78
|
|Çeyrek
|1.509
|1.544
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,21
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04SANKO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 091 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 91 kaybederek (% -0.60 ) 2, 129
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LIDFA, IMASM
-
16:03
SMART, GRNYO, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:03
OZRDN, ITTFH, SANKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında