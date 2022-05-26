***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 13:20
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032656
BIST
14:252.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,76
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:2516,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0390
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:2517,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1408
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:25971,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,77
|Açılış
|: 971,00
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler14:23
|MPARK
|33,24
|27.378.886
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.715.079
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|164.962.844
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,68
|74.975.507
|% 8,49
|
|KZBGY
|75,15
|43.431.335
|% -9,95
|
|IMASM
|42,64
|8.122.277
|% -7,90
|
|MEPET
|3,86
|29.591.517
|% -5,16
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|NUGYO
|5,30
|74.847.315
|% -4,50
|
|THYAO
|43,78
|2.923.033.007
|% 2,63
|
|SISE
|20,94
|1.681.892.977
|% -0,48
|
|ARCLK
|79,00
|1.221.520.850
|% 6,18
|
|ASELS
|23,76
|813.335.412
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,50
|772.036.697
|% 2,24
|
|SKBNK
|1,32
|241.351.868
|% 4,76
|
|HALKB
|5,59
|751.830.073
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,61
|343.628.391
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,70
|366.454.209
|% 1,37
|
|SISE
|20,94
|1.681.892.977
|% -0,48
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3905
|16,4017
|% 0,23
|
|Euro
|17,5745
|17,6048
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,5923
|20,6956
|% 0,37
|
|Frank
|17,0036
|17,1060
|% 0,40
|
|Riyal
|4,3520
|4,3738
|% 0,09
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,46
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,16
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-4,92
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,65
|
Seans Raporu
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