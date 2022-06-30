***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 11:49
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040265
BIST
12:002.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,84
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0016,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0017,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0467
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:00973,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 973,34
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:00
|YGGYO
|22,90
|1.405.194
|% 9,99
|
|RTALB
|7,30
|68.495.514
|% 7,51
|
|PEGYO
|1,85
|19.485.724
|% 6,94
|
|BMSCH
|10,58
|66.638.433
|% 6,87
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|15.523.116
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.238.329
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,40
|15.563.798
|% -5,52
|
|THYAO
|45,88
|1.632.372.682
|% -0,65
|
|SISE
|21,36
|1.407.015.034
|% 3,29
|
|EREGL
|26,56
|499.075.645
|% 0,08
|
|KRDMD
|10,99
|458.845.247
|% -1,52
|
|SAHOL
|19,02
|376.025.083
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,64
|345.269.319
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,31
|353.259.946
|% 0,47
|
|ODAS
|2,86
|212.008.637
|% -1,38
|
|SISE
|21,36
|1.407.015.034
|% 3,29
|
|TSKB
|1,93
|124.536.593
|% -4,46
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6668
|16,6913
|% 0,32
|
|Euro
|17,4023
|17,4344
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,1788
|20,2800
|% 0,31
|
|Frank
|17,3703
|17,4750
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4296
|4,4518
|% 0,15
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,76
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.489
|6.581
|-60,00
|
|Yarım
|3.176
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,17
|