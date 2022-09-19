***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:00
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063844
BIST
10:263.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,32
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:2618,2938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:2618,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:26976,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,67
|Açılış
|: 976,80
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
976,61
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SMRTG
|45,98
|89.893.439
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|3.871.401
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|21.054.286
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|22.451.283
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,83
|10.862.094
|% 8,50
|
|ISGYO
|15,38
|2.767.708
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|105.608.412
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|1.323.606
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|2.801.003
|% -9,82
|
|GARAN
|20,76
|851.975.288
|% -4,68
|
|EKGYO
|4,60
|686.705.421
|% 5,26
|
|HALKB
|9,35
|540.016.180
|% -5,94
|
|AKBNK
|12,11
|474.497.652
|% -0,66
|
|ASELS
|33,92
|426.532.199
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,60
|686.705.421
|% 5,26
|
|HALKB
|9,35
|540.016.180
|% -5,94
|
|YKBNK
|7,29
|398.880.566
|% -0,55
|
|ISCTR
|8,74
|380.368.154
|% -0,23
|
|ZOREN
|3,38
|135.742.811
|% 7,64
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2829
|18,2920
|% 0,20
|
|Euro
|18,2515
|18,2815
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7559
|20,8600
|% -0,15
|
|Frank
|18,8123
|18,9256
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8522
|4,8766
|% 0,18
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-14,29
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.636
|6.733
|21,00
|
|Yarım
|3.233
|3.279
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-0,43
|
Seans Raporu
10:24
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