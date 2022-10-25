***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:51
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074021
BIST
16:033.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -21,19
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:0318,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:0318,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1213
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4551
En Düşük
18,2850
16:03982,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,82
|Açılış
|: 982,52
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TSPOR
|4,95
|283.791.121
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.901.702
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.372.052
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.752.543
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|15.474.071
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|233.814.378
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|65.239.877
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|72.975.834
|% -9,95
|
|THYAO
|100,40
|4.818.688.482
|% 0,90
|
|SISE
|33,50
|3.319.595.819
|% 3,20
|
|AKBNK
|15,53
|2.623.528.773
|% 0,45
|
|SASA
|102,80
|2.583.475.581
|% 2,80
|
|ISCTR
|9,83
|2.382.338.591
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,09
|1.025.694.397
|% 5,56
|
|TSKB
|3,09
|1.473.059.308
|% 6,55
|
|EKGYO
|4,55
|2.076.837.813
|% -1,73
|
|YKBNK
|9,52
|2.371.784.840
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,83
|2.382.338.591
|% 1,76
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6115
|% 0,15
|
|Euro
|18,4432
|18,4530
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,0855
|21,1913
|% 0,81
|
|Frank
|18,4764
|18,5877
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,04
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,60
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.635
|6.718
|-51,00
|
|Yarım
|3.233
|3.282
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|-0,37
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18ATATP
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 763, 870 adet işlem
-
16:17ACSEL
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 894 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 3, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 63, 648.00 milyon TL de
-
16:16TGSAS
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 996 adet işlem
-
16:15IEYHO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 958, 919 adet işlem