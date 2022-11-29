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***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

29.11.2022 12:33
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selma Erdoğan Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082878


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SNICA 29,32 713.700.573 % 9,98  
TETMT 291,90 19.432.468 % 9,98  
RNPOL 23,82 61.961.844 % 9,97  
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Dolar 18,6349 18,6396 % 0,07  
Euro 19,3498 19,3566 % 0,51  
Sterlin 22,3245 22,4365 % 0,62  
Frank 19,5419 19,6597 % 0,01  
Riyal 4,9428 4,9675 % 0,01  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 15,34  
Altın Gr. 1.052 1.052 9,59  
Cumhuriyet 7.008 7.108 14,00  
Tam 7.027 7.085 49,00  
Yarım 3.408 3.464 24,00  
Çeyrek 1.699 1.731 12,00  
Gümüş.Ons 21,30 21,33 0,38  
Gümüş Gr. 12,77 12,78 0,23  
B. Petrol 85,97 85,97 2,08  
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