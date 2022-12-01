***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2022 11:49
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selma Erdoğan Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083411
BIST
12:315.083
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 105,33
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:3118,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
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18,6918
En Düşük
18,5805
12:3119,4619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0644
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:311.065,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.065,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:29
|GENIL
|44,88
|34.446.791
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.237.695
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|INFO
|11,13
|103.187.115
|% -4,05
|
|VANGD
|6,27
|4.399.237
|% -3,98
|
|THYAO
|124,90
|4.651.665.156
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|SISE
|39,96
|2.775.487.947
|% 2,20
|
|EREGL
|43,52
|2.464.550.309
|% 2,02
|
|PETKM
|18,32
|2.002.329.959
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,23
|1.391.963.566
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,97
|1.946.233.558
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,63
|1.501.886.956
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,75
|374.894.973
|% 1,48
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6388
|% 0,04
|
|Euro
|19,4471
|19,4595
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5308
|22,6438
|% 0,62
|
|Frank
|19,6791
|19,7976
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,04
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.083
|7.190
|77,00
|
|Tam
|7.108
|7.168
|13,00
|
|Yarım
|3.447
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,65
|87,65
|0,68
|