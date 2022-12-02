***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 14:28
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hızır Erdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083911
BIST
16:434.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -56,08
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4318,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4319,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1230
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:431.068,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.068,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ALFAS
|201,30
|782.165.690
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.366.599
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|TUCLK
|42,74
|78.081.188
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.671.392
|% -9,87
|
|THYAO
|128,10
|7.709.956.371
|% 2,97
|
|KOZAL
|402,90
|5.878.275.819
|% -0,47
|
|ASELS
|48,76
|4.805.743.161
|% 2,14
|
|EREGL
|41,82
|4.596.700.096
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,16
|2.841.208.345
|% 0,28
|
|EKGYO
|7,16
|2.841.208.345
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,72
|677.030.583
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,55
|1.983.210.327
|% -2,85
|
|ADESE
|1,72
|313.081.923
|% -0,58
|
|TSKB
|4,05
|669.663.539
|% -0,98
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,4840
|19,4934
|% -0,63
|
|Sterlin
|22,5765
|22,6897
|% -0,74
|
|Frank
|19,6872
|19,8058
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-22,91
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-9,22
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.165
|7.229
|-45,00
|
|Yarım
|3.475
|3.534
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.767
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|-0,25
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|0,20
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58KONTR
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 789 adet işlem
-
16:57KONTR
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 025 adet işlem
-
16:55CONSE
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 730 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360