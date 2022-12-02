***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 14:32
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selma Erdoğan Fırat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083912
BIST
15:214.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -50,93
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:2118,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:2119,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0259
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:211.077,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.077,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ALFAS
|201,30
|777.330.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|PRKME
|25,10
|201.179.085
|% 9,99
|
|OZSUB
|11,23
|2.230.188
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|MZHLD
|13,07
|58.580.091
|% -9,99
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|97.926.985
|% -9,87
|
|THYAO
|128,30
|6.472.553.881
|% 3,14
|
|KOZAL
|399,60
|5.146.872.253
|% -1,28
|
|ASELS
|49,16
|4.183.437.233
|% 2,97
|
|EREGL
|41,92
|3.527.489.708
|% -1,32
|
|EKGYO
|7,13
|2.491.129.615
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.491.129.615
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,73
|578.124.207
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,58
|1.690.196.394
|% -2,58
|
|ADESE
|1,74
|262.272.592
|% 0,58
|
|TSKB
|4,05
|587.023.349
|% -0,98
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6384
|% 0,03
|
|Euro
|19,6337
|19,6423
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8099
|22,9243
|% 0,29
|
|Frank
|19,8790
|19,9987
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,02
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,31
|