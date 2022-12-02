***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 14:40
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selman Erdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083916
BIST
15:304.993
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -53,38
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:3018,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
15:3019,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0418
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
15:301.077,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.077,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ALFAS
|201,30
|778.519.342
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.247.404
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.408.883.227
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.359.237
|% -9,87
|
|THYAO
|128,00
|6.675.961.395
|% 2,89
|
|KOZAL
|398,30
|5.195.127.918
|% -1,61
|
|ASELS
|49,08
|4.252.079.359
|% 2,81
|
|EREGL
|41,88
|3.591.384.566
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,13
|2.540.861.983
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.540.861.983
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,73
|599.722.780
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,57
|1.717.125.444
|% -2,67
|
|ADESE
|1,73
|264.891.532
|% 0,00
|
|TSKB
|4,04
|593.655.106
|% -1,22
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6637
|% 0,17
|
|Euro
|19,6485
|19,6655
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,8097
|22,9240
|% 0,28
|
|Frank
|19,8812
|20,0009
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,02
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|0,20
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43KONTR
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 153.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 039 adet işlem
-
15:42CONSE
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 396, 808 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 45 kaybederek (% -1.25 ) 4, 369
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALFAS, SNPAM, UZERB, NIBAS, MIPAZ, KARTN, ARZUM, OTTO, VBTYZ, SNICA
-
15:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, KSTUR, QNBFB