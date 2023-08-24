***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2023 09:09
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hızır Erdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188875
BIST
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17:517.511
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -90,76
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5125,8456
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3437
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5128,1722
En Yüksek
|Değişim
|: -4,59%
|| -1,3541
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:511.591,90
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -82,33
|Açılış
|: 1.591,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GARAN
|54,45
|6.889.791.884
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.912.449.182
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.429.070
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,10
|2.693.512.689
|% -13,08
|
|KAYSE
|48,60
|2.230.279.883
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.949.843
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.895.706
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.912.449.182
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,40
|14.373.521.105
|% 9,59
|
|THYAO
|232,20
|13.052.787.145
|% -3,13
|
|AKBNK
|30,42
|11.576.194.892
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.681.316.067
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.912.449.182
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,40
|14.373.521.105
|% 9,59
|
|EKGYO
|8,42
|5.381.742.814
|% -6,24
|
|SKBNK
|4,19
|2.294.343.538
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.576.194.892
|% 9,98
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8282
|25,8500
|% -4,93
|
|Euro
|28,0375
|28,1219
|% -4,76
|
|Sterlin
|32,4900
|32,6530
|% -5,76
|
|Frank
|29,0897
|29,2649
|% -5,68
|
|Riyal
|6,8439
|6,8782
|% -5,27
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL