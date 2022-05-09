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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.05.2022 10:56
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
5 3 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 01 2022 31 12 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31 03 2022
Tescil Tarihi
12 04 2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19 04 2022 10562
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş 'nin seçilmesinin, 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmişti,
31 03 .2022 tarihli Genel Kurul Toplantımızda 2022 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Genel Kurulca onaylanmıştır.
31.03.2022 tarihinde Genel Kurulca onaylanan Bağımsız Denetim şirket seçimi  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 04 2022 tarih ve 10562 sayılı Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Kamuyouna bilgisine sunulur. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027685


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