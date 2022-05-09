***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi5 3 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01 01 2022 31 12 2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31 03 2022Tescil Tarihi12 04 2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19 04 2022 10562AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş 'nin seçilmesinin, 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmişti,31 03 .2022 tarihli Genel Kurul Toplantımızda 2022 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Genel Kurulca onaylanmıştır.31.03.2022 tarihinde Genel Kurulca onaylanan Bağımsız Denetim şirket seçimi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 04 2022 tarih ve 10562 sayılı Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.Kamuyouna bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027685BIST