***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
31.03.2023 12:12
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, 30.03.2023 tarihinde Rize Ticaret Siciline tescil edilmesi ve 30 03 2023 tarih ve 10801 sayılı TTSG'nde ilan edilmesi ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 6. Maddesi ile "Genel Kurul ve Vekil Tayini" başlıklı 9. Maddeleri değişmiştir. Söz konusu değişiklikleri içeren Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel hali ilişikte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/03/2023 30/03/2023 10801
9 30/03/2023 30/03/2023 10801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130123
BIST
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|% 9,99
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|EKSUN
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|30.524.034
|% 9,98
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|DERIM
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|% 9,98
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|GOKNR
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|% -8,62
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|% 0,39
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|EREGL
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|996.246.807
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|ASELS
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|984.420.180
|% 0,57
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|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
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|AKFYE
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|1.270.509.073
|% -5,32
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|ISCTR
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|YKBNK
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|514.476.871
|% -2,52
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|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
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|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1857
|19,1893
|% 0,11
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|Euro
|20,9014
|20,9209
|% -0,08
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|Sterlin
|23,6616
|23,7803
|% -0,07
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|Frank
|20,8353
|20,9608
|% -0,34
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|Riyal
|5,0960
|5,1215
|% 0,08
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|13:03
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,77
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,46
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|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.230
|8.313
|-5,00
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|Yarım
|4.035
|4.068
|-2,00
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|Çeyrek
|2.018
|2.034
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|14,71
|14,73
|-0,01
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|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-0,04
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