***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Açıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, 30.03.2023 tarihinde Rize Ticaret Siciline tescil edilmesi ve 30 03 2023 tarih ve 10801 sayılı TTSG'nde ilan edilmesi ile birlikteŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 6. Maddesi ile "Genel Kurul ve Vekil Tayini" başlıklı 9. Maddeleri değişmiştir. Söz konusu değişiklikleri içeren Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel hali ilişikte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 30/03/2023 30/03/2023 108019 30/03/2023 30/03/2023 10801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131241BIST