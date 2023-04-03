***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.04.2023 17:39
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, 30.03.2023 tarihinde Rize Ticaret Siciline tescil edilmesi ve 30 03 2023 tarih ve 10801 sayılı TTSG'nde ilan edilmesi ile birlikte
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 6. Maddesi ile "Genel Kurul ve Vekil Tayini" başlıklı 9. Maddeleri değişmiştir. Söz konusu değişiklikleri içeren Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel hali ilişikte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/03/2023 30/03/2023 10801
9 30/03/2023 30/03/2023 10801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131241
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1359
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,43
|Açılış
|: 1.228,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1959
|19,2053
|% 0,16
|
|Euro
|20,9155
|20,9385
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,7286
|23,8476
|% 0,64
|
|Frank
|20,9466
|21,0728
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1041
|5,1297
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|19,64
|
|Altın Gr.
|1.227
|1.227
|12,57
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.307
|8.410
|92,00
|
|Yarım
|4.072
|4.115
|45,00
|
|Çeyrek
|2.036
|2.058
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|4,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem