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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

20.02.2023 18:38
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin faaliyet raporu ilişikte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115340


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YKSLN 11,99 36.483.726 % 10,00  
PCILT 23,76 19.408.354 % 10,00  
ODAS 7,48 544.578.492 % 10,00  
CIMSA 144,10 783.869.171 % 10,00  
CMBTN 741,70 38.955.840 % 10,00  
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Riyal 5,0125 5,0377 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 -0,52  
Altın Gr. 1.117 1.117 -0,02  
Cumhuriyet 7.604 7.719 37,00  
Tam 7.621 7.680 24,00  
Yarım 3.723 3.758 12,00  
Çeyrek 1.861 1.879 6,00  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 0,02  
Gümüş Gr. 13,21 13,23 0,02  
B. Petrol 83,85 83,85 0,85  
Seans Raporu 18:05
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