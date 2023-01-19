***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









önemli ölçüde artmıştır. Yenilenebilir enerji sınıfında yer alması, sıfır atık hedefleri kapsamında olması ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olması da yakıt olarak peletin tercih edilmesine katkı sağlamaktadır.Bu kapsamda, pelet üretim projesi ile çevre dostu, temiz enerji kaynaklarının desteklenmesi, orman ürünlerinden ortaya çıkan, verimliliği düşük atıkların ekonomiye kazandırılması, katma değeri yüksek ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Söz konusu yatırımın tamamlanması sonrasında sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedefini benimsemiş olan şirketimizin finansal sonuçlarına ve hızlı büyümesine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.Bu değerlendirmeler çerçevesinde Pelet Üretimi amacıyla bir fabrikanın kurulması, Rize Bölgesindeki çay fabrikalarının atıklarının da değerlendirilmesi suretiyle üretilecek pelet'in hem yurt içinde hem de yurt dışında satışının yapılması yönünde kanaat hasıl olmuştur.Yukarıda sayılan amaçları hayata geçirmek üzere yeni kurulmuş bulunan, "Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" ile ön görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler sonucunda 500.000 TL sermayeye sahip adı geçen Şirket'in sermayesinin %80'ne 1 TL nominal değerde her bir pay için 1 TL ve toplamda 400.000 TL ödeyerek iştirak edilmesine, 19.01.2023 tarih ve 2023/3 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103158BIST