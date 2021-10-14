***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -107.124 394.863 -1.196.415 198.975 9.790.299Transferler198.975 -198.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.941 -34.617 -67.558Dönem Sonu Bakiyeler10500000 -140.065 394.863 -997.440 -34.617 9.722.741 9.722.741Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10500000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.869 35.134.725Transferler75.051 1.949.018 -2.024.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.272 2.549.648 2.484.376Sermaye Arttırımı1.965.000 -1.965.000Dönem Sonu Bakiyeler12.465.000 23.279.957 -131.996 469.914 1.013.422 2.549.648 37.619.101 37.619.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.010.114 -13.833.961Dönem Karı (Zararı)2.549.648 -34.617Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.732.971 4.326.110Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.175.660 167.094Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler251.862 996.882Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler251.862 996.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 201.895 136.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler201.895 136.034Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler302.461 3.114.074Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.593.941 -644.442Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.896.402 3.758.516Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 978.528 -135.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -177.435 47.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.811.224 -18.061.781Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -53.521.409 -2.834.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.947.967 -5.360.080Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -62.574.915 -9.352.569Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -328.349 -355.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 119.344.792 -1.258.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 229.405 173.328Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.404.541 2.747Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 2.794.966 1.139.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.403.206 -215.907Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.528.605 -13.770.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -63.778Vergi İadeleri (Ödemeleri)-417.731 -63.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.727.856 -33.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 256.667 832.497Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -272.658 -865.788Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -12.711.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.662 17.429.731Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 39.541.395 39.767.194Kredilerden Nakit Girişleri39.541.395 39.767.194Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -35.687.534 -19.422.599Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.687.534 -19.030.411Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-248.006Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-144.182Ödenen Faiz-3.920.523 -2.914.864YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.804.632 3.562.479NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.804.632 3.562.479DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.784.059 447.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.979.427 4.009.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.979.427 20.784.059Ticari Alacaklar77.851.376 27.494.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.518.019 9.444.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.333.357 18.050.613Diğer Alacaklar4.939.792 991.825İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.907.250 595.977İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 32.542 395.848Stoklar10 78.708.260 16.133.345Peşin Ödenmiş Giderler11 338.904 10.555Diğer Dönen Varlıklar12 8.286.342 0ARA TOPLAM173.104.101 65.414.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR173.104.101 65.414.494DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 16.845.926 0Maddi Duran Varlıklar16 34.322.255 39.437.222Kullanım Hakkı Varlıkları14 670.789 869.029Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 17.470 18.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.856.440 40.325.049TOPLAM VARLIKLAR224.960.541 105.739.543KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 31.172.541 38.413.730İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.172.541 38.413.730Banka Kredileri30.938.791 38.138.356Kiralama İşlemlerinden Borçlar233.750 275.374Ticari Borçlar8 122.860.766 10.046.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 424.611 195.206Diğer Borçlar2.568.581 5.967.729İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.462.428 5.884.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 106.153 82.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.039.199 244.233İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 47.921 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 2.991.278 244.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 676.335 125.203Kısa Vadeli Karşılıklar21 115.987 43.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar115.987 43.774ARA TOPLAM160.858.020 55.036.792TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.858.020 55.036.792UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 21.879.944 11.105.353İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.879.944 11.105.353Banka Kredileri21.560.563 10.585.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar319.381 519.944Uzun Vadeli Karşılıklar21 855.995 706.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar845.995 696.409Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.000 10.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.747.481 3.756.264TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.483.420 15.568.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER187.341.440 70.604.818ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.619.101 35.134.725Ödenmiş Sermaye22 12.465.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 23.147.961 23.213.233Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.147.961 23.213.233Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.279.957 23.279.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-131.996 -66.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler469.914 394.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.013.422 -997.440Net Dönem Karı veya Zararı2.549.648 2.024.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.619.101 35.134.725TOPLAM KAYNAKLAR224.960.541 105.739.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 80.001.139 16.266.597Satışların Maliyeti23 -73.905.015 -14.807.054TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.096.124 1.459.543BRÜT KAR (ZARAR)6.096.124 1.459.543Genel Yönetim Giderleri24 -997.742 -523.637Pazarlama Giderleri24 -972.009 -737.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 344.381 31.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -189.528 -1.012.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.281.226 -782.604Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 177.435 4.075.211Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -47.051TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-491.028 -16.235FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.967.633 3.229.321Finansman Gelirleri26 7.593.941 644.442Finansman Giderleri26 -8.033.398 -4.043.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.528.176 -169.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-978.528 135.025Dönem Vergi (Gideri) Geliri-968.901 -10.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.627 145.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.549.648 -34.617DÖNEM KARI (ZARARI)2.549.648 -34.617Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.549.648 -34.617Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 0,20454456 -0,00277713Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.272 -32.941Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.272 -32.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.484.376 -67.558Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.484.376 -67.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970883BIST