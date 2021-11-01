***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -107.124 394.863 -1.196.415 198.975 9.790.299Transferler198.975 -198.975 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.319 377.251 305.932Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -178.443 394.863 -997.440 377.251 10.096.231 10.096.231Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 35.134.725Transferler2.024.069 -2.024.069 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129.599 2.689.676 2.560.077Sermaye Arttırımı9.965.000 -1.965.000 deniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)69.087.027 69.087.027Dönem Sonu Bakiyeler20.465.000 69.087.027 23.279.957 -196.323 394.863 -938.371 2.689.676 114.781.829 114.781.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.719.656 -17.880.982Dönem Karı (Zararı)2.689.676 -34.617Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.981.588 4.891.540Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.945.710 711.101Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler340.255 549.350Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler340.255 549.350Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 268.360 247.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler268.360 247.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler936.732 3.992.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.537.951 -508.864Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.474.683 4.501.084Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 937.752 -135.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -447.221 -473.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.329.373 -22.674.232Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -50.052.006 1.627.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.641.309 -5.833.493Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -78.451.265 -16.314.912Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -297.531 -355.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 125.883.479 -1.482.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 246.266 126.749Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.338.316 -25.686Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 1.297.667 -147.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.976.358 -268.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.658.109 -17.817.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-84.848Vergi İadeleri (Ödemeleri)-976.699 -63.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.201.768 76.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 697.811 1.218.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -768.518 -1.142.287Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -12.711.864Alınan Faiz26 580.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.179.479 18.519.528Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 77.087.027Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 34.770.672 38.148.149Kredilerden Nakit Girişleri34.770.672 38.148.149Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -58.053.101 -15.899.400Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.053.101 -16.091.323Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları191.923Ödenen Faiz-5.625.119 -3.729.221YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.258.055 714.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.258.055 714.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.784.059 447.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.042.114 1.161.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 47.042.114 20.784.059Ticari Alacaklar76.419.895 27.494.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.552.800 9.444.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 66.867.095 18.050.613Diğer Alacaklar5.633.134 991.825İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.571.551 595.977İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 61.583 395.848Stoklar10 94.584.610 16.133.345Peşin Ödenmiş Giderler11 308.086 10.555İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler308.086 10.555Diğer Dönen Varlıklar12 6.799.870ARA TOPLAM230.787.709 65.414.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR230.787.709 65.414.494DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 16.764.756Maddi Duran Varlıklar16 34.096.098 39.437.222Kullanım Hakkı Varlıkları14 601.652 869.029Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 26.694 18.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.694 18.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.489.200 40.325.049TOPLAM VARLIKLAR282.276.909 105.739.543KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 19.184.793 38.413.730İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.184.793 38.413.730Banka Kredileri18.862.281 38.138.356Kiralama İşlemlerinden Borçlar322.512 275.374Ticari Borçlar8 131.036.246 10.046.917İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar131.036.246 10.046.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 441.472 195.206Diğer Borçlar3.638.938 5.967.729İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.578.945 5.884.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.059.993 82.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.541.900 244.233İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 42.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 1.499.311 244.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 125.203Kısa Vadeli Karşılıklar21 108.517 43.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar108.517 43.774ARA TOPLAM155.951.866 55.036.792TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.951.866 55.036.792UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 6.745.917 11.105.353İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.745.917 11.105.353Banka Kredileri6.579.054 10.585.409Kiralama İşlemlerinden Borçlar166.863 519.944Uzun Vadeli Karşılıklar21 991.331 706.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar981.331 696.409Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.000 10.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.805.966 3.756.264TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.543.214 15.568.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER167.495.080 70.604.818ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.781.829 35.134.725Ödenmiş Sermaye22 20.465.000 10.500.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları69.087.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 23.083.634 23.213.233Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.083.634 23.213.233Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.279.957 23.279.957Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.323 -66.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 394.863 394.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-938.371 -997.440Net Dönem Karı veya Zararı2.689.676 2.024.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.781.829 35.134.725TOPLAM KAYNAKLAR282.276.909 105.739.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 88.437.157 25.425.211 8.436.018 9.158.614Satışların Maliyeti23 -80.377.349 -23.089.591 -6.472.334 -8.282.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.059.808 2.335.620 1.963.684 876.077BRÜT KAR (ZARAR)8.059.808 2.335.620 1.963.684 876.077Genel Yönetim Giderleri24 -1.616.003 -903.016 -618.261 -379.379Pazarlama Giderleri24 -1.505.405 -1.170.924 -533.396 -433.717Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 375.337 103.510 30.956 72.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -242.914 -618.616 -53.386 393.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.070.823 -253.426 789.597 529.178Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 447.221 473.566 269.786 520.617TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -653.635 23.593 -162.607 39.828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 4.483.516 0 408.305FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.864.409 4.727.249 896.776 1.497.928Finansman Gelirleri26 6.537.951 508.864 -1.055.990 -135.578Finansman Giderleri26 -7.774.932 -4.836.758 258.466 -793.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.627.428 399.355 99.252 568.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-937.752 -22.104 40.776 -157.129Dönem Vergi (Gideri) Geliri-851.496 -12.490 117.405 -1.929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-86.256 -9.614 -76.629 -155.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.689.676 377.251 140.028 411.868DÖNEM KARI (ZARARI)2.689.676 377.251 140.028 411.868Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.689.676 377.251 140.028 411.868Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 0,13100000 0,03600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -129.599 -71.319 -64.327 -38.379Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-129.599 -71.319 -64.327 -38.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.560.077 305.932 75.701 373.489Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.560.077 305.932 75.701 373.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973533BIST