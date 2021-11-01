***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:19
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -107.124 394.863 -1.196.415 198.975 9.790.299
Transferler
198.975 -198.975 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.319 377.251 305.932
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -178.443 394.863 -997.440 377.251 10.096.231 10.096.231
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 35.134.725
Transferler
2.024.069 -2.024.069 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.599 2.689.676 2.560.077
Sermaye Arttırımı
9.965.000 -1.965.000 deniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
69.087.027 69.087.027
Dönem Sonu Bakiyeler
20.465.000 69.087.027 23.279.957 -196.323 394.863 -938.371 2.689.676 114.781.829 114.781.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.719.656 -17.880.982
Dönem Karı (Zararı)
2.689.676 -34.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.981.588 4.891.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.945.710 711.101
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
340.255 549.350
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
340.255 549.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 268.360 247.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
268.360 247.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
936.732 3.992.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.537.951 -508.864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.474.683 4.501.084
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 937.752 -135.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -447.221 -473.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.329.373 -22.674.232
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -50.052.006 1.627.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.641.309 -5.833.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -78.451.265 -16.314.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -297.531 -355.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 125.883.479 -1.482.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 246.266 126.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.338.316 -25.686
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 1.297.667 -147.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.976.358 -268.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.658.109 -17.817.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-84.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-976.699 -63.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.201.768 76.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 697.811 1.218.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -768.518 -1.142.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.711.864
Alınan Faiz
26 580.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.179.479 18.519.528
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 77.087.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 34.770.672 38.148.149
Kredilerden Nakit Girişleri
34.770.672 38.148.149
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -58.053.101 -15.899.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.053.101 -16.091.323
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
191.923
Ödenen Faiz
-5.625.119 -3.729.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.258.055 714.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.258.055 714.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.784.059 447.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.042.114 1.161.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 47.042.114 20.784.059
Ticari Alacaklar
76.419.895 27.494.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.552.800 9.444.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 66.867.095 18.050.613
Diğer Alacaklar
5.633.134 991.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.571.551 595.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.583 395.848
Stoklar
10 94.584.610 16.133.345
Peşin Ödenmiş Giderler
11 308.086 10.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
308.086 10.555
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.799.870
ARA TOPLAM
230.787.709 65.414.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.787.709 65.414.494
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 16.764.756
Maddi Duran Varlıklar
16 34.096.098 39.437.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 601.652 869.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 26.694 18.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.694 18.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.489.200 40.325.049
TOPLAM VARLIKLAR
282.276.909 105.739.543
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 19.184.793 38.413.730
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.184.793 38.413.730
Banka Kredileri
18.862.281 38.138.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
322.512 275.374
Ticari Borçlar
8 131.036.246 10.046.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
131.036.246 10.046.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 441.472 195.206
Diğer Borçlar
3.638.938 5.967.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.578.945 5.884.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.059.993 82.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.541.900 244.233
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 42.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 1.499.311 244.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 125.203
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 108.517 43.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
108.517 43.774
ARA TOPLAM
155.951.866 55.036.792
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.951.866 55.036.792
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 6.745.917 11.105.353
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.745.917 11.105.353
Banka Kredileri
6.579.054 10.585.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
166.863 519.944
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 991.331 706.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
981.331 696.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.000 10.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.805.966 3.756.264
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.543.214 15.568.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.495.080 70.604.818
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.781.829 35.134.725
Ödenmiş Sermaye
22 20.465.000 10.500.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
69.087.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 23.083.634 23.213.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.083.634 23.213.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.279.957 23.279.957
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.323 -66.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 394.863 394.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-938.371 -997.440
Net Dönem Karı veya Zararı
2.689.676 2.024.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.781.829 35.134.725
TOPLAM KAYNAKLAR
282.276.909 105.739.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 88.437.157 25.425.211 8.436.018 9.158.614
Satışların Maliyeti
23 -80.377.349 -23.089.591 -6.472.334 -8.282.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.059.808 2.335.620 1.963.684 876.077
BRÜT KAR (ZARAR)
8.059.808 2.335.620 1.963.684 876.077
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.616.003 -903.016 -618.261 -379.379
Pazarlama Giderleri
24 -1.505.405 -1.170.924 -533.396 -433.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 375.337 103.510 30.956 72.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -242.914 -618.616 -53.386 393.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.070.823 -253.426 789.597 529.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 447.221 473.566 269.786 520.617
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -653.635 23.593 -162.607 39.828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 4.483.516 0 408.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.864.409 4.727.249 896.776 1.497.928
Finansman Gelirleri
26 6.537.951 508.864 -1.055.990 -135.578
Finansman Giderleri
26 -7.774.932 -4.836.758 258.466 -793.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.627.428 399.355 99.252 568.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-937.752 -22.104 40.776 -157.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-851.496 -12.490 117.405 -1.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-86.256 -9.614 -76.629 -155.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.689.676 377.251 140.028 411.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.689.676 377.251 140.028 411.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.689.676 377.251 140.028 411.868
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 28 0,13100000 0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -129.599 -71.319 -64.327 -38.379
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.599 -71.319 -64.327 -38.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.560.077 305.932 75.701 373.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.560.077 305.932 75.701 373.489
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973533
BIST