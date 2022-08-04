***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 35.134.725 35.134.725Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler75.051 1.949.018 -2.024.069 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.272 2.549.648 2.484.376 2.484.376Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı1.965.000 -1.965.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12.465.000 23.279.957 -131.996 469.914 -1.013.422 2.549.648 37.619.101 37.619.101Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.465.000 69.002.027 23.279.957 -313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158 114.427.158Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-246.659 235.411 2.548.598 -2.537.350 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-228.482 14.716.949 14.488.467 14.488.467Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.465.000 69.002.027 23.033.298 -542.150 630.274 1.610.227 14.716.949 128.915.625 128.915.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.515.757 -5.010.114Dönem Karı (Zararı)14.716.949 2.549.648Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.716.949 2.549.648Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.174.303 2.732.971Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.072.847 1.175.660Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-684.184 251.862Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-684.184 251.862Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler302.823 201.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 302.823 201.895Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler876.782 302.461Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.127.817 -7.593.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.004.599 7.896.402Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 4.046.611 978.528Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.440.576 -177.435Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.237.186 -177.435Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -203.390 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.329.315 -9.811.224Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.577.712 -53.521.409İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -366.157 -70.987İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 41.943.869 -53.450.422Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.611.333 -3.947.967İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.355.340 -4.311.273İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.744.007 363.306Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -178.142.784 -62.574.915Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.497.426 -328.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.268.614 119.344.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 82.268.614 119.344.792Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 432.378 229.405Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.408 -3.404.541İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)222.721 -3.422.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-118.313 17.887Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 1.888.285 2.794.966İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.428.165 -8.403.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.411.123 -8.408.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.042 5.393Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.438.063 -4.528.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-42.747 -63.778Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.034.947 -417.731YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.313.540 -12.727.856Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.169.432 256.667Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 2.169.432 256.667Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.747.894 -272.658Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.747.894 -272.658Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 18.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -12.711.865Alınan Faiz1.892.002 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.701.096 -66.662Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri95.389.635 39.541.395Kredilerden Nakit Girişleri13 95.380.537 39.541.395Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 9.098 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.745.346 -35.687.534Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.745.346 -35.687.534Ödenen Faiz-2.345.385 -3.920.523YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.903.313 -17.804.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.903.313 -17.804.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.589.829 20.784.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.686.516 2.979.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 15.686.516 39.589.829Ticari Alacaklar88.307.528 127.213.597İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 367.101 944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 87.940.427 127.212.653Diğer Alacaklar2.763.569 5.387.882İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 5.355.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.763.569 32.542Stoklar10 221.464.498 43.321.714Peşin Ödenmiş Giderler2.799.394 374.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.799.394 374.227Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 103.406Diğer Dönen Varlıklar6.060 2.264.376İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 6.060 2.264.376ARA TOPLAM331.027.565 218.255.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR331.027.565 218.255.031DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12.980 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.980 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 0 17.796.611Maddi Duran Varlıklar16 33.519.812 33.789.313Arazi ve Arsalar4.300.000 4.300.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri319.145 329.355Binalar15.287.930 15.478.739Tesis, Makine ve Cihazlar10.858.162 11.821.251Taşıtlar2.151.720 1.327.410Mobilya ve Demirbaşlar568.659 469.371Özel Maliyetler34.196 63.187Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.117.969 743.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 37.710 26.147Bilgisayar Yazılımları37.710 26.147Peşin Ödenmiş Giderler72.259 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler72.259 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.760.730 52.355.183TOPLAM VARLIKLAR365.788.295 270.610.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 9.858.146 17.559.699İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.858.146 17.559.699Banka Kredileri9.356.646 17.179.045Kiralama İşlemlerinden Borçlar492.402 380.654Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9.098 0Ticari Borçlar211.878.384 127.198.912İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 199.590.290 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 12.288.094 127.198.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 746.072 313.694Diğer Borçlar823.378 701.928İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 231.574 8.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 591.804 693.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.480.328 592.043İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 22.435 33.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 2.457.893 558.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 4.194.547 1.423.221Kısa Vadeli Karşılıklar154.855 134.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 154.855 134.244ARA TOPLAM230.135.710 147.923.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.135.710 147.923.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 2.808.153 4.038.793İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.808.153 4.038.793Banka Kredileri2.262.618 3.805.028Kiralama İşlemlerinden Borçlar545.535 233.765Uzun Vadeli Karşılıklar1.740.546 1.208.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.740.546 1.208.155Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.188.261 3.012.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.736.960 8.259.315TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER236.872.670 156.183.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.915.625 114.427.158Ödenmiş Sermaye22 20.465.000 20.465.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)69.002.027 69.002.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.491.148 22.966.289Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.491.148 22.966.289Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 23.033.298 23.279.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-542.150 -313.668Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler630.274 394.863Yasal Yedekler22 630.274 394.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.610.227 -938.371Net Dönem Karı veya Zararı14.716.949 2.537.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.915.625 114.427.158TOPLAM KAYNAKLAR365.788.295 270.610.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 117.719.451 80.001.139 82.774.699 40.063.872Satışların Maliyeti23 -95.064.389 -73.905.015 -62.812.371 -36.113.187TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.655.062 6.096.124 19.962.328 3.950.685BRÜT KAR (ZARAR)22.655.062