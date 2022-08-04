***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 01:23
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 35.134.725 35.134.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.051 1.949.018 -2.024.069 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.272 2.549.648 2.484.376 2.484.376
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
1.965.000 -1.965.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.465.000 23.279.957 -131.996 469.914 -1.013.422 2.549.648 37.619.101 37.619.101
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.465.000 69.002.027 23.279.957 -313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158 114.427.158
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-246.659 235.411 2.548.598 -2.537.350 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.482 14.716.949 14.488.467 14.488.467
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.465.000 69.002.027 23.033.298 -542.150 630.274 1.610.227 14.716.949 128.915.625 128.915.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.515.757 -5.010.114
Dönem Karı (Zararı)
14.716.949 2.549.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.716.949 2.549.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.174.303 2.732.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.072.847 1.175.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-684.184 251.862
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-684.184 251.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
302.823 201.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 302.823 201.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
876.782 302.461
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.127.817 -7.593.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.004.599 7.896.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.046.611 978.528
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.440.576 -177.435
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.237.186 -177.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -203.390 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.329.315 -9.811.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.577.712 -53.521.409
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -366.157 -70.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 41.943.869 -53.450.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.611.333 -3.947.967
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.355.340 -4.311.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.744.007 363.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -178.142.784 -62.574.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.497.426 -328.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.268.614 119.344.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 82.268.614 119.344.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 432.378 229.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.408 -3.404.541
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
222.721 -3.422.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-118.313 17.887
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 1.888.285 2.794.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.428.165 -8.403.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.411.123 -8.408.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.042 5.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.438.063 -4.528.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.747 -63.778
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.034.947 -417.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.313.540 -12.727.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.169.432 256.667
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.169.432 256.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.747.894 -272.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.747.894 -272.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 18.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.711.865
Alınan Faiz
1.892.002 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.701.096 -66.662
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.389.635 39.541.395
Kredilerden Nakit Girişleri
13 95.380.537 39.541.395
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 9.098 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.745.346 -35.687.534
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.745.346 -35.687.534
Ödenen Faiz
-2.345.385 -3.920.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.903.313 -17.804.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.903.313 -17.804.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.589.829 20.784.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.686.516 2.979.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 15.686.516 39.589.829
Ticari Alacaklar
88.307.528 127.213.597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 367.101 944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 87.940.427 127.212.653
Diğer Alacaklar
2.763.569 5.387.882
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 5.355.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.763.569 32.542
Stoklar
10 221.464.498 43.321.714
Peşin Ödenmiş Giderler
2.799.394 374.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.799.394 374.227
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 103.406
Diğer Dönen Varlıklar
6.060 2.264.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 6.060 2.264.376
ARA TOPLAM
331.027.565 218.255.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.027.565 218.255.031
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12.980 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.980 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 0 17.796.611
Maddi Duran Varlıklar
16 33.519.812 33.789.313
Arazi ve Arsalar
4.300.000 4.300.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
319.145 329.355
Binalar
15.287.930 15.478.739
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.858.162 11.821.251
Taşıtlar
2.151.720 1.327.410
Mobilya ve Demirbaşlar
568.659 469.371
Özel Maliyetler
34.196 63.187
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.117.969 743.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 37.710 26.147
Bilgisayar Yazılımları
37.710 26.147
Peşin Ödenmiş Giderler
72.259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
72.259 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.760.730 52.355.183
TOPLAM VARLIKLAR
365.788.295 270.610.214
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 9.858.146 17.559.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.858.146 17.559.699
Banka Kredileri
9.356.646 17.179.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
492.402 380.654
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.098 0
Ticari Borçlar
211.878.384 127.198.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 199.590.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.288.094 127.198.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 746.072 313.694
Diğer Borçlar
823.378 701.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 231.574 8.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 591.804 693.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.480.328 592.043
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 22.435 33.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 2.457.893 558.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.194.547 1.423.221
Kısa Vadeli Karşılıklar
154.855 134.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 154.855 134.244
ARA TOPLAM
230.135.710 147.923.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.135.710 147.923.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.808.153 4.038.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.808.153 4.038.793
Banka Kredileri
2.262.618 3.805.028
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
545.535 233.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.740.546 1.208.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.740.546 1.208.155
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.188.261 3.012.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.736.960 8.259.315
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
236.872.670 156.183.056
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.915.625 114.427.158
Ödenmiş Sermaye
22 20.465.000 20.465.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
69.002.027 69.002.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.491.148 22.966.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.491.148 22.966.289
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 23.033.298 23.279.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.150 -313.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
630.274 394.863
Yasal Yedekler
22 630.274 394.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.610.227 -938.371
Net Dönem Karı veya Zararı
14.716.949 2.537.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.915.625 114.427.158
TOPLAM KAYNAKLAR
365.788.295 270.610.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 117.719.451 80.001.139 82.774.699 40.063.872
Satışların Maliyeti
23 -95.064.389 -73.905.015 -62.812.371 -36.113.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.655.062 6.096.124 19.962.328 3.950.685
BRÜT KAR (ZARAR)
22.655.062