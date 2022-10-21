***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2022 20:06
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 35.134.725
Transferler
2.024.069 -2.024.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.599 2.689.676 2.560.077
Sermaye Arttırımı
22 9.965.000 -1.965.000 8.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 69.087.027 69.087.027
Dönem Sonu Bakiyeler
20.465.000 69.087.027 23.279.957 196.323 394.863 -938.371 2.689.676 114.781.829 114.781.829
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 20.465.000 69.002.027 23.279.957 -313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158
Transferler
-285.660 235.411 2.587.599 -2.537.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.858 32.175.964 31.933.106
Sermaye Arttırımı
22 59.535.000 -59.399.801 -135.199
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 9.602.226 22.994.297 -556.526 630.274 1.514.029 32.175.964 146.360.264 146.360.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-260.828.582 -9.719.656
Dönem Karı (Zararı)
32.175.964 2.689.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.947.568 3.981.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 2.032.999 1.945.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.707 340.255
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -21.707 340.255
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
524.724 268.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 524.724 268.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.983.856 936.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.463.219 -6.537.951
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.447.075 7.474.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 8.833.710 937.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.406.014 -447.221
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.202.624 -447.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-203.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-305.660.462 -15.329.373
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.013.290 -50.052.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -279.158 -113.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -21.734.132 -49.938.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.111.333 -4.641.309
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.355.340 -4.975.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-244.007 334.265
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -177.334.903 -78.451.265
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -4.909.237 -297.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.931.818 125.883.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -110.931.818 125.883.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 543.718 246.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.990 -2.338.316
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
236.948 -3.305.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-346.938 967.595
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 3.273.151 1.297.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
710.574 -6.976.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
689.297 -6.985.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.277 9.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-254.536.930 -8.658.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -42.746 -84.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -6.248.906 -976.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.684.505 -12.782.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.502.840 697.812
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 3.502.840 697.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.818.335 -768.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.795.063 -758.558
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.272 -9.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.711.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.671.055 48.760.282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.087.027
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 77.087.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 336.214.936 34.770.672
Kredilerden Nakit Girişleri
336.157.500 34.770.672
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
57.436
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -118.606.938 -58.053.101
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.606.938 -58.053.101
Ödenen Faiz
26 -9.997.172 -5.625.119
Alınan Faiz
26 2.060.229 580.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.473.022 26.258.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.473.022 26.258.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.589.829 20.784.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.116.807 47.042.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.116.807 39.589.829
Ticari Alacaklar
149.445.364 127.213.597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 280.102 944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 149.165.262 127.212.653
Diğer Alacaklar
276.549 5.387.882
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.355.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 276.549 32.542
Stoklar
10 220.656.617 43.321.714
Peşin Ödenmiş Giderler
5.283.464 374.227
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 389.710
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.893.754 374.227
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 103.406
Diğer Dönen Varlıklar
1.479.790 2.264.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.479.790 2.264.376
ARA TOPLAM
380.258.591 218.255.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.258.591 218.255.031
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 17.796.611
Maddi Duran Varlıklar
16 37.640.238 33.789.313
Arazi ve Arsalar
4.300.000 4.300.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
313.956 329.355
Binalar
15.186.961 15.478.739
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.379.416 11.821.251
Taşıtlar
2.738.094 1.327.410
Mobilya ve Demirbaşlar
641.491 469.371
Özel Maliyetler
80.320 63.187
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 11.204.807 743.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 45.246 26.147
Bilgisayar Yazılımları
45.246 26.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.890.291 52.355.183
TOPLAM VARLIKLAR
429.148.882 270.610.214
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
237.889.950 17.559.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
237.832.514 17.559.699
Banka Kredileri
13 236.116.200 17.179.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.716.314 380.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 57.436
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.436
Ticari Borçlar
18.510.777 127.198.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 18.510.777 127.198.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 857.412 313.694
Diğer Borçlar
613.215 701.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 245.801 8.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 367.414 693.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.865.194 592.043
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 22.435 33.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 3.842.759 558.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 5.307.584 1.423.221
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.904 134.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 243.904 134.244
ARA TOPLAM
267.288.036 147.923.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.288.036 147.923.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.964.437 4.038.793
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.418.435 3.805.028
Banka Kredileri
13 2.418.435 3.805.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.546.002 233.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 9.546.002 233.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.891.830 1.208.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.891.830 1.208.155
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.644.315 3.012.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.500.582 8.259.315
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
282.788.618 156.183.056
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.360.264 114.427.158
Ödenmiş Sermaye
22 80.000.000 20.465.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 9.602.226 69.002.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.437.771 22.966.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.437.771 22.966.289
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 22.994.297 23.279.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -556.526 -313.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 630.274 394.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.514.029 -938.371
Net Dönem Karı veya Zararı
32.175.964 2.537.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.360.264 114.427.158
TOPLAM KAYNAKLAR
429.148.882 270.610.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
251.910.019 88.437.157 134.190.568 8.436.018
Satışların Maliyeti
-195.024.892 -80.377.349 -99.960.503 -6.472.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.885.127 8.059.808 34.230.065 1.963.684
BRÜT KAR (ZARAR)
56.885.127 8.059.808 34.230.065 1.963.684
Genel Yönetim Giderleri
-3.923.762 -1.616.003 -1.619.183 -618.261
Pazarlama Giderleri
-3.611.011 -1.505.405 -1.375.111 -533.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.081.789 375.337 224.801 30.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-989.824 -242.914 -110.792 -219.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.442.319 5.070.823 31.349.780 623.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.406.014 447.221 965.438 269.786
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-88.902 -653.635 -583.599 -162.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.759.431 4.864.409 31.731.619 730.781
Finansman Gelirleri
7.471.064 6.537.951 343.247 2.919.889
Finansman Giderleri
-18.220.821 -7.774.932 -9.828.752 -3.551.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.009.674 3.627.428 22.246.114 99.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.833.710 -937.752 -4.787.099 40.776
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.052.692 -851.496 -5.315.990 117.405
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.218.982 -86.256 528.891 -76.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.175.964 2.689.676 17.459.015 140.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.175.964 2.689.676 17.459.015 140.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.175.964 2.689.676 17.459.015 140.028
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242.858 -129.599 -14.376 -64.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-242.858 -129.599 -14.376 -64.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.858 -129.599 -14.376 -64.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.933.106 2.560.077 17.444.639 75.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.933.106 2.560.077 17.444.639 75.701
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073411
BIST