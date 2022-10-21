***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 35.134.725Transferler2.024.069 -2.024.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129.599 2.689.676 2.560.077Sermaye Arttırımı22 9.965.000 -1.965.000 8.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 69.087.027 69.087.027Dönem Sonu Bakiyeler20.465.000 69.087.027 23.279.957 196.323 394.863 -938.371 2.689.676 114.781.829 114.781.829Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 20.465.000 69.002.027 23.279.957 -313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158Transferler-285.660 235.411 2.587.599 -2.537.350Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-242.858 32.175.964 31.933.106Sermaye Arttırımı22 59.535.000 -59.399.801 -135.199Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 9.602.226 22.994.297 -556.526 630.274 1.514.029 32.175.964 146.360.264 146.360.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-260.828.582 -9.719.656Dönem Karı (Zararı)32.175.964 2.689.676Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.947.568 3.981.588Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17 2.032.999 1.945.710Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-21.707 340.255Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -21.707 340.255Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler524.724 268.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 524.724 268.360Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.983.856 936.732Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.463.219 -6.537.951Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.447.075 7.474.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 8.833.710 937.752Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -2.406.014 -447.221Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.202.624 -447.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-203.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-305.660.462 -15.329.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.013.290 -50.052.006İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -279.158 -113.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -21.734.132 -49.938.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.111.333 -4.641.309İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.355.340 -4.975.574İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-244.007 334.265Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -177.334.903 -78.451.265Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -4.909.237 -297.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.931.818 125.883.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -110.931.818 125.883.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 543.718 246.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-109.990 -2.338.316İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)236.948 -3.305.911İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-346.938 967.595Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 3.273.151 1.297.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler710.574 -6.976.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)689.297 -6.985.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21.277 9.525Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-254.536.930 -8.658.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -42.746 -84.848Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -6.248.906 -976.699YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.684.505 -12.782.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.502.840 697.812Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 3.502.840 697.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -6.818.335 -768.518Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.795.063 -758.558Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.272 -9.960Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.711.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI209.671.055 48.760.282Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.087.027Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 77.087.027Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 336.214.936 34.770.672Kredilerden Nakit Girişleri336.157.500 34.770.672Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri57.436Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -118.606.938 -58.053.101Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-118.606.938 -58.053.101Ödenen Faiz26 -9.997.172 -5.625.119Alınan Faiz26 2.060.229 580.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.473.022 26.258.055NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.473.022 26.258.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 39.589.829 20.784.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.116.807 47.042.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.116.807 39.589.829Ticari Alacaklar149.445.364 127.213.597İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 280.102 944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 149.165.262 127.212.653Diğer Alacaklar276.549 5.387.882İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.355.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 276.549 32.542Stoklar10 220.656.617 43.321.714Peşin Ödenmiş Giderler5.283.464 374.227İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 389.710İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.893.754 374.227Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 103.406Diğer Dönen Varlıklar1.479.790 2.264.376İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.479.790 2.264.376ARA TOPLAM380.258.591 218.255.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR380.258.591 218.255.031DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 17.796.611Maddi Duran Varlıklar16 37.640.238 33.789.313Arazi ve Arsalar4.300.000 4.300.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri313.956 329.355Binalar15.186.961 15.478.739Tesis, Makine ve Cihazlar14.379.416 11.821.251Taşıtlar2.738.094 1.327.410Mobilya ve Demirbaşlar641.491 469.371Özel Maliyetler80.320 63.187Kullanım Hakkı Varlıkları14 11.204.807 743.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 45.246 26.147Bilgisayar Yazılımları45.246 26.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.890.291 52.355.183TOPLAM VARLIKLAR429.148.882 270.610.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar237.889.950 17.559.699İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar237.832.514 17.559.699Banka Kredileri13 236.116.200 17.179.045Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.716.314 380.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 57.436Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar57.436Ticari Borçlar18.510.777 127.198.912İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 18.510.777 127.198.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 857.412 313.694Diğer Borçlar613.215 701.928İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 245.801 8.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 367.414 693.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.865.194 592.043İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 22.435 33.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 3.842.759 558.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 5.307.584 1.423.221Kısa Vadeli Karşılıklar243.904 134.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 243.904 134.244ARA TOPLAM267.288.036 147.923.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER267.288.036 147.923.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.964.437 4.038.793İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.418.435 3.805.028Banka Kredileri13 2.418.435 3.805.028İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.546.002 233.765Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 9.546.002 233.765Uzun Vadeli Karşılıklar1.891.830 1.208.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.891.830 1.208.155Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.644.315 3.012.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.500.582 8.259.315TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER282.788.618 156.183.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.360.264 114.427.158Ödenmiş Sermaye22 80.000.000 20.465.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 9.602.226 69.002.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.437.771 22.966.289Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.437.771 22.966.289Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 22.994.297 23.279.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -556.526 -313.668Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 630.274 394.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.514.029 -938.371Net Dönem Karı veya Zararı32.175.964 2.537.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR146.360.264 114.427.158TOPLAM KAYNAKLAR429.148.882 270.610.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat251.910.019 88.437.157 134.190.568 8.436.018Satışların Maliyeti-195.024.892 -80.377.349 -99.960.503 -6.472.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.885.127 8.059.808 34.230.065 1.963.684BRÜT KAR (ZARAR)56.885.127 8.059.808 34.230.065 1.963.684Genel Yönetim Giderleri-3.923.762 -1.616.003 -1.619.183 -618.261Pazarlama Giderleri-3.611.011 -1.505.405 -1.375.111 -533.396Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.081.789 375.337 224.801 30.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-989.824 -242.914 -110.792 -219.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.442.319 5.070.823 31.349.780 623.602Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.406.014 447.221 965.438 269.786TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-88.902 -653.635 -583.599 -162.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.759.431 4.864.409 31.731.619 730.781Finansman Gelirleri7.471.064 6.537.951 343.247 2.919.889Finansman Giderleri-18.220.821 -7.774.932 -9.828.752 -3.551.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.009.674 3.627.428 22.246.114 99.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.833.710 -937.752 -4.787.099 40.776Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.052.692 -851.496 -5.315.990 117.405Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.218.982 -86.256 528.891 -76.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.175.964 2.689.676 17.459.015 140.028DÖNEM KARI (ZARARI)32.175.964 2.689.676 17.459.015 140.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.175.964 2.689.676 17.459.015 140.028Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-242.858 -129.599 -14.376 -64.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-242.858 -129.599 -14.376 -64.327Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-242.858 -129.599 -14.376 -64.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.933.106 2.560.077 17.444.639 75.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.933.106 2.560.077 17.444.639 75.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073411BIST