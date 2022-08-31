Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

31.08.2022 17:04
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.Ağustos.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal beklentilerinin ilişikteki şekilde açıklanmasına karar verilmiştir   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059102


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:533.198
Değişim :  1,05% |  33,13
Açılış :  3.178  
Önceki Kapanış :  3.165  
En Yüksek
3.199 En Düşük
3.160
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 279,40 91.061.554 % 10,00  
KONTR 234,50 430.900.788 % 9,99  
SMRTG 37,44 54.081.561 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
TMSN 70,60 118.408.570 % 9,97  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Dolar 18,1825 18,1958 % -0,03  
Euro 18,2068 18,2157 % 0,03  
Sterlin 21,0740 21,1797 % -0,15  
Frank 18,5090 18,6205 % -0,31  
Riyal 4,8237 4,8479 % 0,06  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 -7,70  
Altın Gr. 1.001 1.002 -5,47  
Cumhuriyet 6.692 6.793 -70,00  
Tam 6.722 6.775 -57,00  
Yarım 3.276 3.312 -28,00  
Çeyrek 1.643 1.656 -14,00  
Gümüş.Ons 18,18 18,20 -0,24  
Gümüş Gr. 10,56 10,57 -0,21  
B. Petrol 95,72 95,72 -2,12  
Seans Raporu 16:53
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru