***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.Ağustos.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal beklentilerinin ilişikteki şekilde açıklanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059102BIST