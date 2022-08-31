***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
31.08.2022 17:04
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.Ağustos.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal beklentilerinin ilişikteki şekilde açıklanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059102
BIST
16:533.198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,13
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
16:5318,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:5318,2157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:531.004,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.004,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EGGUB
|279,40
|91.061.554
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|430.900.788
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|54.081.561
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|118.408.570
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.836.765
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.435.500
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,50
|16.536.883
|% -9,78
|
|FLAP
|7,10
|129.346.391
|% -6,08
|
|THYAO
|72,90
|5.841.135.585
|% 3,48
|
|PETKM
|14,01
|4.506.453.095
|% 4,16
|
|GARAN
|23,44
|3.839.625.446
|% -3,22
|
|YKBNK
|7,14
|3.355.648.651
|% 4,08
|
|HALKB
|8,61
|2.766.254.787
|% 9,82
|
|EKGYO
|4,06
|2.089.534.639
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,14
|3.355.648.651
|% 4,08
|
|HALKB
|8,61
|2.766.254.787
|% 9,82
|
|PETKM
|14,01
|4.506.453.095
|% 4,16
|
|ISCTR
|8,08
|2.385.214.007
|% 1,51
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1825
|18,1958
|% -0,03
|
|Euro
|18,2068
|18,2157
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0740
|21,1797
|% -0,15
|
|Frank
|18,5090
|18,6205
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8237
|4,8479
|% 0,06
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-7,70
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-70,00
|
|Tam
|6.722
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.276
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,21
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-2,12
|
Seans Raporu
16:53
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17:08TKFEN
Yüzde 7.29 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 341, 115 adet işlem
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17:07BIZIM
Yüzde 8.36 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 740, 802 adet işlem
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17:06XU100
Endeks 3, 196 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 56, 250.00 milyon TL de
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17:06VERTU
Yüzde 5.11 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 275 adet işlem
-
17:04ALARK
Yüzde 5.41 oranında artışla 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 412, 698 adet işlem