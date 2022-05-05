***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 09:43
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kuru Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir RİZE
İlçe GÜNEYSU
Adres Ortaköy Köyü No:85 - Fabrika Binası İdari Blok Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı politikası ile 2021 yılı kar payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Şirketimiz tarafından belirlenen bağış ve yardım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
11 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Benimsenmiş ve yazılı hale getirilmiş politikalar ile ilkeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-3 Tüm Politikalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ORÇAY-2021 Genel Kurul Gündem_Vekaletname ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Sonuçlar ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ORÇAY G.K. 31.12.2022 TOPLANTI TUTANAĞI-.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Rize Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026501
BIST