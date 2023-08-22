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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

22.08.2023 18:34
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

  Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmış olan 290.000 pay senedi 22.08.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satılmıştır. 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORCAY 22/08/2023 290.000 % 0,3625 12,61 % 0 1.555.946,28 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188391


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Tam 11.208 11.319 73,00  
Yarım 5.621 5.686 37,00  
Çeyrek 2.802 2.843 19,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,39 0,06  
Gümüş Gr. 20,45 20,47 0,12  
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