***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Şİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Şİlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmış olan 290.000 pay senedi 22.08.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarORCAY 22/08/2023 290.000 % 0,3625 12,61 % 0 1.555.946,28 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188391BIST