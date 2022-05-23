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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

23.05.2022 11:40
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayım


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16 05 2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 16 05 2022 tarihinde   şirket merkezinde toplanarak , 31.03.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara    İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu  üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031682


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Altın Gr. 962 962 13,49  
Cumhuriyet 6.395 6.492 118,00  
Tam 6.366 6.526 120,01  
Yarım 3.077 3.157 58,05  
Çeyrek 1.543 1.578 29,03  
Gümüş.Ons 21,89 21,91 0,09  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 0,20  
B. Petrol 111 111 0,47  
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