***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.05.2022 11:40
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16 05 2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 16 05 2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak , 31.03.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031682
BIST
15:282.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,10
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:2816,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1813
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:2817,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2203
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:28961,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,54
|Açılış
|: 961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KGYO
|4,76
|1.740.237
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.578.373
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,97
|101.514.993
|% 9,67
|
|DOKTA
|31,30
|5.094.513
|% 8,38
|
|JANTS
|78,00
|101.912.603
|% 8,33
|
|SELVA
|9,22
|23.565.042
|% -9,61
|
|NUGYO
|6,27
|166.396.985
|% -6,14
|
|MEPET
|4,27
|21.807.039
|% -5,11
|
|MNDRS
|3,12
|14.623.707
|% -4,88
|
|OYAYO
|7,95
|2.620.133
|% -4,79
|
|GARAN
|15,27
|1.861.063.337
|% 0,66
|
|THYAO
|42,84
|1.750.109.500
|% -0,28
|
|KARSN
|5,80
|1.319.776.335
|% 0,87
|
|SISE
|19,70
|1.092.611.809
|% 1,81
|
|KRDMD
|14,22
|952.315.842
|% 0,00
|
|KARSN
|5,80
|1.319.776.335
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,57
|426.094.819
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|187.535.684
|% 0,00
|
|GARAN
|15,27
|1.861.063.337
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,38
|502.454.027
|% -0,45
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0924
|16,1068
|% 1,14
|
|Euro
|17,2273
|17,2471
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,0525
|20,1530
|% 0,37
|
|Frank
|16,6300
|16,7302
|% 1,27
|
|Riyal
|4,2810
|4,3025
|% 1,18
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,05
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,49
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.492
|118,00
|
|Tam
|6.366
|6.526
|120,01
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,05
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|29,03
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,47
|
Seans Raporu
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