***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
04.08.2022 01:37
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 4 8 2022 tarihinde 30.06.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051680
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9592
En Düşük
17,9146
18:0518,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2711
En Düşük
18,2123
18:051.017,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.017,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.019,87
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9253
|17,9317
|% 0,03
|
|Euro
|18,2257
|18,2549
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7051
|21,8140
|% -0,02
|
|Frank
|18,5834
|18,6954
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7555
|4,7793
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.822
|6.903
|47,00
|
|Yarım
|3.324
|3.375
|23,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,08
|97,08
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA