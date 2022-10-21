***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
21.10.2022 20:10
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 21 10 2022 tarihinde 30.09.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073414
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0156
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0982
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,71
|Açılış
|: 987,99
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,49
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5912
|% -0,08
|
|Euro
|18,2673
|18,3063
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,8921
|20,9968
|% 0,30
|
|Frank
|18,5411
|18,6528
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|24,45
|
|Altın Gr.
|987
|988
|14,39
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.687
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.258
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,26
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|0,91
|