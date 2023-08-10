***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.08.2023 18:52
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05 05 2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 10 08 .2023 tarihinde 30.06.2023 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184041
BIST
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18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1784
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.669,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.669,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0130
|27,0474
|% 0,21
|
|Euro
|29,7699
|29,8104
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,2904
|34,4624
|% 0,14
|
|Frank
|30,8209
|31,0066
|% 0,52
|
|Riyal
|7,1860
|7,2220
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|6,07
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|6,99
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.121
|11.231
|16,00
|
|Yarım
|5.569
|5.641
|8,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.821
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,89
|0,20
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
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17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
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17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO