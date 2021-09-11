***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19 Ağustos 2021 tarihli SPK onaylı izahnameye https://orcay.com.tr/upload/files/%c4%b0zahname(1).pdf adresinden ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963311BIST