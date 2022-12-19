***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Orcay kayıtlı sermaye tavanı artışı eski yeni metin.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088495BIST