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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2022 18:20
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Orcay kayıtlı sermaye tavanı artışı eski yeni metin.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088495


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