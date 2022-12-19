***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.12.2022 18:20
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Orcay kayıtlı sermaye tavanı artışı eski yeni metin.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088495
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0572
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.073,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.073,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6442
|18,6491
|% -0,02
|
|Euro
|19,8086
|19,8226
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6636
|22,7773
|% 0,22
|
|Frank
|19,9891
|20,1095
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.238
|7.298
|40,00
|
|Yarım
|3.505
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|1,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
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17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
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17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
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17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem