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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.01.2023 19:06
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermeye Tavan Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu taarfından onaylanan kayıtlı sermaye tavanının bildirilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.-TL , yönetim kurulu yetki süresi 2023-2027 olarak SPK tarafından 04.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesi ilişkite verilmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Orçay sermaye tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093341


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