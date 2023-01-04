***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2023 19:06
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermeye Tavan Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu taarfından onaylanan kayıtlı sermaye tavanının bildirilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.-TL , yönetim kurulu yetki süresi 2023-2027 olarak SPK tarafından 04.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesi ilişkite verilmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Orçay sermaye tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093341
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
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|Önceki Kapanış
|: 5.627
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5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7541
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,8450
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 19,9800
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|Önceki Kapanış
|: 19,9400
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19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.119,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
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|Açılış
|: 1.119,43
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|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
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1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.230,80
|317.370.723
|% 10,00
|
|KONYA
|4.177,00
|521.553.197
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.496.424
|% -10,00
|
|BALAT
|22,52
|2.315.532
|% -9,99
|
|ASUZU
|196,70
|329.137.320
|% -9,98
|
|MRGYO
|6,05
|10.609.303
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.697.732
|% -9,93
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% -5,72
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% -0,77
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7334
|18,7493
|% 0,15
|
|Euro
|19,8709
|19,8866
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,5057
|22,6186
|% 0,74
|
|Frank
|20,0917
|20,2127
|% 0,88
|
|Riyal
|4,9699
|4,9948
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|18,95
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|13,81
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.566
|7.633
|58,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,54
|0,12
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-3,57
|
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