***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermeye Tavan Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu taarfından onaylanan kayıtlı sermaye tavanının bildirilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapmış olduğu başvuru Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.-TL , yönetim kurulu yetki süresi 2023-2027 olarak SPK tarafından 04.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 maddesi ilişkite verilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Orçay sermaye tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093341BIST