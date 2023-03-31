***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2023-2027 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi için yapılmış başvuru SPK 04.01.2023 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Bunu takip eden 05.01.2023 tarihli başvurumuza Ticaret Bakanlığı 05.01.2023 tarihli yazısı ile başvurumuzun onayladığını bildirmiştir.30.03.2023 tarihinde ilgii Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye sistemi tavanı artırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Orçay sermaye tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130120BIST