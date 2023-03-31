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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2023 12:12
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2023-2027 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi için yapılmış başvuru SPK 04.01.2023 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Bunu takip eden 05.01.2023 tarihli başvurumuza Ticaret Bakanlığı 05.01.2023 tarihli yazısı ile başvurumuzun onayladığını bildirmiştir.
30.03.2023 tarihinde ilgii Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye sistemi tavanı artırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Orçay sermaye tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130120


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