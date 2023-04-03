***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüGiresun -Espiye 24.365 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.03.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli33.004.600 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5,25Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)41,26Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)7,09Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)36,63İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)9,12Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.03.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOrtaklığın faaliyetlerini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.Karşı TarafMustafa ÇAKIROĞLUKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiAlıcı -SatıcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporunda tespit edilen değer esas alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.03.2023 SPK-2023-65Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBaşkent Taşınmaz Değerleme A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar33.100.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun gerçekleştirilmiştir.Açıklamalar19.01.2023 tarihli KAP duyurumuzla kamuoyunun bilgisine sunduğumuz Pelet Üretimi konusunda alınan yatırım kararımız kapsamında tesis kurulumu amacıyla Giresun İli Espiye İlçesinde 33.004.600.-TL bedel ile 24.365 m2 arsa alımı gerçekleşmiştir.Söz konusu yatırımımız tamamlandığında Şirketimize ciro ve karlılık açısından önemli katkılar sağlaması öngörülmektedir.Bu konuda gelişmeler olduğunda kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131278BIST