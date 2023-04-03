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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

03.04.2023 18:17
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Giresun -Espiye 24.365 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.03.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
33.004.600 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5,25
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
41,26
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,09
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
36,63
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
9,12
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
Karşı Taraf
Mustafa ÇAKIROĞLU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Alıcı -Satıcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporunda tespit edilen değer esas alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.03.2023 SPK-2023-65
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
33.100.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

19.01.2023 tarihli KAP duyurumuzla kamuoyunun bilgisine sunduğumuz Pelet Üretimi konusunda alınan yatırım kararımız kapsamında tesis kurulumu amacıyla Giresun İli Espiye İlçesinde 33.004.600.-TL bedel ile 24.365 m2 arsa alımı gerçekleşmiştir.
Söz  konusu yatırımımız tamamlandığında Şirketimize ciro ve karlılık açısından önemli katkılar sağlaması öngörülmektedir.
Bu konuda gelişmeler olduğunda kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131278


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Çeyrek 2.038 2.059 24,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,11  
Gümüş Gr. 14,83 14,85 -0,02  
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