***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDört Adet DükkanSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi,Toplam 1.472 M2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli18.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)7.99Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)87.96Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11.10Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)54.16Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)10.98İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)51.50Satış KoşullarıDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKuru çay alımında kullanılacaktır.Faaliyetlere etkisinin olumlu olacağı öngörülmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı200.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİlerleyen A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTedarikçiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrımenkul Değerleme Raporu ile değer tespiti yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2022- 2021 0027Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAdım Gayrımenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar17.800.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonuçtan yüksek bir değerle gerçekleştirilecektir.AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarakSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler" başlıklı 9. Maddesi uyarınca varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde, işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına olan oranın %10'dan fazla bir orana ulaşılacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu kararı alınması gerekliliği konusundaki düzenlemesi gereği,İlişkili taraf niteliğindeki İlerleyen A.Ş.'den satın alınacak olan 6.000 ton kuru çay bedelinin 18.000.000 TL'lık kısmının, Şirket aktifinde kayıtlı, 31.12.2021/2021-0027 tarih ve sayılı Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen "Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28864 Ada 1 Parsel A Bloktaki 4 Adet Dükkan için hazırlanan Değerleme Raporu"na göre tespit edilen, değeri 17.800.000 TL olan dört adet dükkanın tapu devri/satış suretiyle ödenmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040156BIST