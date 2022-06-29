***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
29.06.2022 20:23
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dört Adet Dükkan
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi,Toplam 1.472 M2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
18.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
7.99
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
87.96
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11.10
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
54.16
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
10.98
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
51.50
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kuru çay alımında kullanılacaktır.Faaliyetlere etkisinin olumlu olacağı öngörülmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
200.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İlerleyen A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Tedarikçi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/06/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrımenkul Değerleme Raporu ile değer tespiti yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021- 2021 0027
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Adım Gayrımenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
17.800.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporundaki sonuçtan yüksek bir değerle gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler" başlıklı 9. Maddesi uyarınca varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde, işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına olan oranın %10'dan fazla bir orana ulaşılacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu kararı alınması gerekliliği konusundaki düzenlemesi gereği,
İlişkili taraf niteliğindeki İlerleyen A.Ş.'den satın alınacak olan 6.000 ton kuru çay bedelinin 18.000.000 TL'lık kısmının, Şirket aktifinde kayıtlı, 31.12.2021/2021-0027 tarih ve sayılı Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen "Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi 28864 Ada 1 Parsel A Bloktaki 4 Adet Dükkan için hazırlanan Değerleme Raporu"na göre tespit edilen, değeri 17.800.000 TL olan dört adet dükkanın tapu devri suretiyle ödenmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040184
BIST