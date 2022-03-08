***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Selim ERDOĞAN'nın görevinden ayrılmasından dolayı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Yardımcısı olarak şirket çalışanlarımızdan Sn.Yusuf Cenk ŞAHIM göreve İç yönergeye istinaden 3 yıl süre ile atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008040BIST