***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 09:19
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Selim ERDOĞAN'nın görevinden ayrılmasından dolayı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür Yardımcısı olarak şirket çalışanlarımızdan Sn.Yusuf Cenk ŞAHIM göreve İç yönergeye istinaden 3 yıl süre ile atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008040
BIST
10:121.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
1.999
En Düşük
1.986
10:1214,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1284
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1215,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1190
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7672
En Düşük
15,5959
10:12939,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,80
|Açılış
|: 938,87
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KOZAL
|142,30
|402.947.831
|% 8,21
|
|KOZAA
|25,10
|160.310.037
|% 8,19
|
|IPEKE
|16,54
|34.869.151
|% 8,18
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,69
|56.625.560
|% 7,28
|
|USAK
|1,38
|9.264.064
|% -6,76
|
|SANEL
|7,75
|1.087.806
|% -5,02
|
|RAYSG
|10,28
|106.884
|% -4,73
|
|GWIND
|6,29
|4.807.375
|% -4,12
|
|MARTI
|1,97
|1.533.782
|% -3,90
|
|KRDMD
|14,37
|406.249.856
|% -0,55
|
|KOZAL
|142,30
|402.947.831
|% 8,21
|
|THYAO
|25,52
|200.205.376
|% -1,47
|
|EREGL
|34,56
|184.758.017
|% -0,06
|
|GARAN
|11,76
|170.164.033
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,37
|406.249.856
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,10
|42.796.576
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|61.258.542
|% -0,27
|
|GARAN
|11,76
|170.164.033
|% 0,09
|
|PETKM
|8,12
|116.163.047
|% 0,74
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4930
|14,5006
|% 0,89
|
|Euro
|15,7405
|15,7650
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,9079
|19,0027
|% 0,67
|
|Frank
|15,5872
|15,6811
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8515
|3,8708
|% 0,87
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|19,53
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,37
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,36
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,64
|