***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 10:36
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu toplantıları ve ilgili komitelere yönelik çalışma usul ve esasları belirlenmiş olup detayları ekteki dosyada belirtilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012186
BIST
11:072.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,96
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:0714,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0038
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:0716,3442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0149
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:07915,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 915,65
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ENSRI
|16,94
|28.662.797
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.333.407
|% 10,00
|
|IDEAS
|25,02
|18.446.270
|% 7,66
|
|GZNMI
|37,48
|15.477.162
|% 7,52
|
|ISYAT
|4,05
|34.152.932
|% 7,14
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|62.524.730
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|SANEL
|6,65
|1.690.571
|% -4,86
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,07
|1.160.597.653
|% 1,17
|
|THYAO
|28,72
|763.604.695
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,34
|516.750.197
|% 0,52
|
|EREGL
|33,54
|509.895.015
|% -0,77
|
|SISE
|14,21
|342.512.471
|% -0,98
|
|GARAN
|12,07
|1.160.597.653
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,07
|260.576.513
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,37
|143.499.484
|% 1,28
|
|ODAS
|1,65
|80.861.572
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|306.283.285
|% 0,11
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8152
|14,8261
|% 0,03
|
|Euro
|16,3297
|16,3442
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,5831
|19,6813
|% -0,12
|
|Frank
|15,8066
|15,9018
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9388
|3,9585
|% -0,06
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|0,89
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|25,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,20
|