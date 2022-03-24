***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 15:36
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin 11'inci maddesi uyarınca Emel KOÇAK ve Selman İSLAMOĞLU 'ndan oluşan Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmasına, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak Emel KOÇAK 'ın atanmasına ve Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine eklenmesine 24.03.2022 tarih ve 11 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir..
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012636
BIST
16:282.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:2814,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:2816,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0248
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:28930,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 930,39
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.404.411
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.986.367
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.969.933
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|36.453.435
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.904.174
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|113.812.319
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.507.899
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,86
|3.222.874.503
|% 3,46
|
|THYAO
|28,12
|1.650.584.681
|% 0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.592.596.762
|% 0,96
|
|GARAN
|12,09
|1.254.962.047
|% -0,66
|
|SISE
|14,37
|1.099.322.430
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,86
|3.222.874.503
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,28
|438.037.429
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|650.435.837
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,23
|509.705.432
|% -2,42
|
|GARAN
|12,09
|1.254.962.047
|% -0,66
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8389
|14,8473
|% 0,12
|
|Euro
|16,3389
|16,3751
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,4994
|19,5972
|% -0,21
|
|Frank
|15,8715
|15,9671
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9439
|3,9636
|% -0,03
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|12,31
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|45,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|47,38
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|22,93
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,34
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:39EUHOL
Yüzde 6.55 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 789 adet işlem
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16:38SELGD
Yüzde 8.91 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 942, 077 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 37 artarak (% 0.02 ) 1, 969
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, ULUSE, SEYKM, NIBAS, ENSRI
-
16:37
MEPET, KUTPO, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında