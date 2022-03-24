***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin 11'inci maddesi uyarınca Emel KOÇAK ve Selman İSLAMOĞLU 'ndan oluşan Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmasına, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak Emel KOÇAK 'ın atanmasına ve Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine eklenmesine 24.03.2022 tarih ve 11 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir..Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012636BIST