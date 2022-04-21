***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 01:44
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak
Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi 2745 Sokak N1/1 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ unvanlı şube işyerimizin, satış stratejimizdeki değişikliğe istinaden 05.04.2022 tarihinde kapatılmasına, kapanışla ilgili gerekli kanuni işlemlerin yapılmasına, sözkonusu işlemin Ticaret Odasına Tescil ve Ticaret Siciline ilan edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022587
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7171
En Düşük
14,6961
18:0515,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0146
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9682
En Düşük
15,9045
18:05922,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 922,27
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,90
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7002
|14,7025
|% 0,00
|
|Euro
|15,9449
|15,9641
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,0834
|19,1791
|% -0,08
|
|Frank
|15,3459
|15,4384
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9081
|3,9277
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|0,74
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında