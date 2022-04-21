***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarakZiya Gökalp Mahallesi Hürriyet Caddesi 2745 Sokak N1/1 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ unvanlı şube işyerimizin, satış stratejimizdeki değişikliğe istinaden 05.04.2022 tarihinde kapatılmasına, kapanışla ilgili gerekli kanuni işlemlerin yapılmasına, sözkonusu işlemin Ticaret Odasına Tescil ve Ticaret Siciline ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022587BIST