***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 20 05 2022 tarihli toplantısında Şirketimize bağlı olarak Eminettin Mah. Menderes Bulv. N57/1 İç Kapı N3Merkez/RİZE adresinde şube işyeri açılmasına, Şubenin Ticaret Unvanının "ORCAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇAY ÇARŞISI ŞUBESİ"olmasına,Kanuni işlemlerin yapılarak , Ticaret Odasına Tescil ve Ticaret Siciline ilan edilmesine kara vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031487BIST