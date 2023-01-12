***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin enerji giderlerini düşürmek üzere, ANKARA ili POLATLI ilçesinde, 1,52 MWp/1,26 MWe kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda başvuruda bulunulmuş olup, projeye ilişkin ÇED süreci başlatılmıştır.Konu ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101562BIST