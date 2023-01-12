***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 19:31
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin enerji giderlerini düşürmek üzere, ANKARA ili POLATLI ilçesinde, 1,52 MWp/1,26 MWe kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda başvuruda bulunulmuş olup, projeye ilişkin ÇED süreci başlatılmıştır.
Konu ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101562
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7775
|18,7826
|% 0,04
|
|Euro
|20,3181
|20,3277
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,7888
|22,9031
|% 0,24
|
|Frank
|20,1149
|20,2361
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,01
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.714
|7.779
|46,00
|
|Yarım
|3.756
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,35
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|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
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|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,52
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