***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 16:32
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,19.01.2023 tarihli KAP açıklamasında da yer aldığı üzere ,sermayesinin % 80'ine sahip olduğu Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ticaret ünvanlı bir şirkete ortak olması nedeniyle, 31.03.2023 tarihinden başlamak üzere finansal raporlarını konsolide olarak yayınlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130307
BIST
17:424.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -58,56
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4219,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4220,8877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0507
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:421.220,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:42
|EKSUN
|86,50
|44.222.779
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.188.162
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,10
|2.653.339.606
|% -0,93
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,34
|2.452.544.107
|% 1,91
|
|TUPRS
|530,40
|2.329.597.623
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,57
|854.227.883
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,90
|469.020.786
|% 3,20
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|739.875.522
|% -2,66
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1877
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8570
|20,8877
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,6672
|23,7859
|% -0,04
|
|Frank
|20,9453
|21,0715
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0950
|5,1205
|% 0,06
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.228
|8.325
|7,00
|
|Yarım
|4.034
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,46
|