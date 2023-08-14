***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 09:51
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pelet Üretimi amacıyla bir fabrikanın kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararımız 19.01.2023 tarihli ÖDA ile Kamuoyuna duyurulmuştu. Akabinde Espiye/Giresun'da fabrika arazisi satın alınmış ve yine 03.04.2023 tarihli ÖDA ile paylaşılmıştı.
Gelinen noktada, söz konusu Pelet Yatırımı için muhtelif ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen ve maliyetlerdeki artışlar doğrultusunda son revizesi yapılan Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) onaylanmıştır. Toplam sabit yatırım tutarı bugün itibariyle 203 milyon TL'dir. YTB sayesinde 5. Bölgeye tanınan tüm teşviklerden faydalanılacaktır.
Konu ile ilgili önemli gelişmeler oldukça Kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184959
BIST
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11:507.847
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 132,27
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5027,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0832
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5029,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,6800
En Düşük
29,6500
11:501.664,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.664,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.317.482
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.919.854
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|TETMT
|1.083,30
|23.027.398
|% 9,99
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,46
|59.169.807
|% -5,43
|
|AVHOL
|113,10
|46.319.815
|% -3,50
|
|CUSAN
|19,75
|46.734.242
|% -3,47
|
|KTLEV
|53,15
|49.282.614
|% -3,36
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|ASTOR
|138,20
|4.294.621.942
|% 6,88
|
|THYAO
|265,30
|3.709.556.185
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.608.940.541
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.416.592.449
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,39
|1.053.967.639
|% 6,55
|
|PETKM
|19,38
|2.366.007.691
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,85
|481.380.124
|% 1,58
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|YKBNK
|16,25
|1.961.126.015
|% 3,11
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0476
|27,0531
|% 0,33
|
|Euro
|29,6182
|29,6266
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,2627
|34,4345
|% 0,40
|
|Frank
|30,7644
|30,9497
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1887
|7,2247
|% 0,32
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,10
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-0,23
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
-
12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 184 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 36 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem