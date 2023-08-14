***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPelet Üretimi amacıyla bir fabrikanın kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararımız 19.01.2023 tarihli ÖDA ile Kamuoyuna duyurulmuştu. Akabinde Espiye/Giresun'da fabrika arazisi satın alınmış ve yine 03.04.2023 tarihli ÖDA ile paylaşılmıştı.Gelinen noktada, söz konusu Pelet Yatırımı için muhtelif ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen ve maliyetlerdeki artışlar doğrultusunda son revizesi yapılan Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) onaylanmıştır. Toplam sabit yatırım tutarı bugün itibariyle 203 milyon TL'dir. YTB sayesinde 5. Bölgeye tanınan tüm teşviklerden faydalanılacaktır.Konu ile ilgili önemli gelişmeler oldukça Kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184959BIST