***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Yusuf Cenk ŞAHIM'ın 31.12.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılma telebine ilişkin dilekçesinin kabul edilerek işleme konmasına, yerine Şirketimiz Pazarlama ve Satış Müdürü olan Şenol KASIM'ın atanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229430BIST